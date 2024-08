Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024)DEL 26 AGOSTOORE 9.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE: CODE PER 6 KM TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI E DOPO AVER PERCORSO LA CASILINA RIENTRARE IN AUTOSTRADA A VALMONTONE. FILE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral