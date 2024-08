Una villa Versace? È possibile | saranno a Marbella e saranno in collaborazione con RGZ Developers

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un progetto interessantissimo in tema di interior design:e RGZinsieme per progettare e costruire otto ville in Nueva Andalucía, a. Si tratta di immobili con un valore di mercato superiore a 10 milioni di euro ciascuna. Chiaramente, ognisarà caratterizzata da un design distintivo ed esclusivo. Inoltre, pavimenti, cucine e bagnifirmatiHome. Prevista anche la trasformazione luxury di tutta l’area sarà dotata di impianti sicurezza all’avanguardia controllati dall’intelligenza artificiale. Questo per garantire la tranquillità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai residenti. E non solo: i proprietari potranno godere di servizi a cinque stelle. Come nascono le VilleSi tratta della prima volta cheHome intraprende un progetto del genere nell’Europa continentale.