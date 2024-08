Travolta e uccisa da un ubriaco i testimoni | Quell’auto andava a folle velocità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Viareggio, 26 agosto 2024 – “Ero in bicicletta e quella macchina mi ha superato.fortissimo e gliel’ho anche urlato a squarciagola di andare piano". "Li ho visti uscire dalla macchina e si sono buttati su una panchina della Passeggiata, non credo che il conducente abbia subito realizzato che cosa aveva appena fatto". Ecco i frame del prima e del dopo attraverso leanze della gente. Nel mezzo a questi due frammenti di vita spericolata, c’è quella vissuta e spezzata di una giovane madre di 46 anni. foto umicini fiume camaiore al lido Moreno era in bicicletta e pedalava in via Leonardo da Vinci poco prima dell’impatto mortale. "mi ha superato asostenuta, facendomi barcollare. Li ho mandati a quel paese. Mi sembrava che fossero almeno in quattro".