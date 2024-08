Torneo di Calcio in Memoria di Christopher | Un Incontro per Ricordare Crox

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pescara - Il prossimo 30 agosto, presso l’antistadio Adriano Flacco di Pescara, si terrà unamichevole diindiThomas Luciani, conosciuto come, il giovane tragicamente scomparso due mesi fa. La data scelta per l’evento non è casuale: proprio il 30 agostoavrebbe compiuto 17 anni. La manifestazione, organizzata dalla neonata associazione "per la riscoperta dei valori" e patrocinata dal Comune di Pescara, inizierà alle ore 18:30 con un dibattito moderato dal giornalista Luca Pompei di Rete8. A seguire, si disputerà untra le rappresentative giovanili di Cantera Adriatica, Folgore Delfino Curi, Pescara1936, e una squadra formata dagli “Amici di”, sotto la guida di Ezio Marganella, allenatore dello Sporting Pianella.