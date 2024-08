Tonga forte sisma di magnitudo 6 9

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 agosto 2024) 7.00 Unterremoto dipari a 6.9 si è verificato nell'arcipelago di, nell'Oceano Pacifico. Non è stata lanciata l'allerta tsunami e non risulta che vi siano morti o feriti. Evacuate alcune attività commerciali vicino la costa. Secondo lo United States geological survey (Usgs), ilha avuto epicentro in mare aperto. Scossi anche gli edifici dove è in corso il Forum delle Isole del Pacifico, alla presenza di numerosi leader e del segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres.