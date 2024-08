Post Malone spodesta Taylor Swift e conquista la vetta della classifica Billboard

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Colpo di scena nelle chart oltreoceano: il primo album country di, F-1 Trillion è al primoTop 200 dopo le 15 settimane consecutive dominate da, l’album F-1 arriva al primoo di200 L’artista di Syracuse arriva per la sesta volta in top ten e per la prima inallatra gli artisti. Il 29enne aveva raggiunto ilo più altochart nel 2019 con Hollywood’s Bleeding, per cinque settimane consecutive: l’anno precedente con Beerbongs & Bentleysva per la prima volta la #1.è al vertice anche delle classifiche Top Country Album e la Top Streaming Album. Poco dopo l’uscita dell’album, l’artista multiplatino ha sorpreso i fan con “F-1 Trillion: Long Bed“, la versione deluxe che include 9 tracce soliste inedite.