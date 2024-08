Non sa di essere incinta a partorisce in campeggio | L’esperienza più spaventosa della mia vita

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una storia ai limiti dell’inverosimile ha visto protagonista Zoe Doyle, una donna britannica che agli inizi di agosto era andata in vacanza in una Frishery Creek. Qui la donna ha dato alla luce il 1° agosto una bambina in ottima forma, ma la cosa assurda e incredibile è che lei non sospettava neanche lontanamente di. La piccola è stata chiamata come il luogo dove è nata, Hayling Island, e la sua storia ha rapidamente fatto il giro del web. Il parto inLa stessa Zoe ha raccontato sui social la sua incredibile storia, spiegando di essersi svegliata con qualche dolore allo stomaco, che aveva attribuito al pollo scadente mangiato la sera prima. I dolori alla pancia sono aumentati e lei si è rinchiusa nel bagno chimico presente nella tenda, dove ha visto del sangue.