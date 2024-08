Naufragio Palermo | notificato avviso di garanzia al comandante Cutfield**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Santa Flavia (), 26 ago. (Adnkronos) – E' statopoco fa, come confermano fonti qualificate all'Adnkronos, l'dialdel veliero Bayesian, James Cutfield. Il capitano, neozelandese di 51 anni, a questo punto risulta formalmente indagato dalla Procura di Termini Imerese () per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. Nei prossimi giorni potrebbe essere risentito, questa volta alla presenza di un legale, per rispondere delle accuse. Secondo i magistrati, Cutfield, la notte della tempesta avrebbe commesso una serie di errori che avrebbero provocato l'affondamento dello yacht lussuoso. Nelle prossime ore potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati anche altri componenti dell'equipaggio.