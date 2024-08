Monza incidente in moto nella notte | 52enne in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 –tra domenica e lunedì all’1.30 circa si è verificato unstradale con ferito gravissimo. Il conducente del ciclore, un uomo di 52 anni, originario dello Sri Lanka, dopo aver cenato in un ristorante aha accompagnato un suo amico residente a Vedano al Lambro. Sulla strada di ritorno verso la sua casa a, ha percorso viale Brianza in direzione piazza Citterio e, poco prima dell'intersezione con la via Sant’Andrea, avrebbe urtato il cordolo rialzato che delimita la pista ciclo pedonale perdendo il controllo del mezzo. Il conducente a causa dell’impatto è volato a terra con la suacicletta. Alcuni automobilisti hanno allertato il 118. L'uomo è stato trasportato tramite autoambulanza in codice rosso all’ospedale San Gerardo ed è stato operato d’urgenza.