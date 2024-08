Marocchi | Inzaghi quest’anno con l’Inter servirà una bravura

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)avvertein vista della stagione iniziata da due giornate. Per l’ex centrocampista, l’allenatore deldovrà essere particolarmente bravo con la gestione: ne ha parlato a Sky Calcio Club. IL DISCORSO – Giancarloguarda ai tanti impegni stagionali dele capisce dove deve muoversi il tecnico: «Simoneavrà solo un problema secondo me, dare i minuti giusti ai panchinari. Perché Davide Frattesi ne vorrà di più dell’anno scorso. Come andrà la nuova Champions League? Anche il Milan ha una mentalità, non solo per la storia. Ci sono giocatori di contesto europeo, quindi secondo me Inter, Juventus e Milan non avranno problemi ad accedere alla fase successiva. Poi non so quanto potranno andare avanti».