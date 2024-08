LIVE Musetti-Opelka 3-2 US Open 2024 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Gioco: termina in rete la risposta dell’americano. A-40 Perfetta prima ad uscire all’incrocio delle righe.non fallisce a campo aperto. 40-40 Doppio fallo, ildella partita. Seconda 40-30gestisce bene la risposta incrociato giocando un buon dritto in top prima di un back a metà campo. Seconda 30-30 Risposta aggressiva dell’americano che gioca tra le stringhe di. L’azzurro prova a difendersi in contro-balzo senza riuscire a superare la rete 30-15affossa a metà rete la risposta di dritto. 15-15 L’americano vanifica un’ottima risposta spedendo sui teloni il rovescio in avanzamento. 0-15si aggiudica ilscambio prolungato della partita.ha provato a far muovere l’avversario che ha ribaltato l’inerzia del punto con un dritto incrociato a tutto braccio.