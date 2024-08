L' addio di Eriksson nel documentario Sven | Non dispiacetevi sorridete

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2024) "È stato uno shock. Uno di quelli che non puoi mandare via, ma che puoi rallentare, possibilmente". Lo dice con la voce rotta dall'emozione-Görandurante le riprese di "",di Prime Video disponibile in streaming dal 23 agosto (ma ancora non in Italia). L'allenatore gentiluomo, morto proprio oggi per un tumore in fase terminale scoperto a gennaio, lascia orfano il mondo del calcio di una delle sue personalità più apprezzate. Specialmente in Italia, dove in passato ha allenato Fiorentina, Sampdoria e Lazio, con cui riuscì a conquistare lo scudetto del 2000. Le telecamere lo ritraggono durante le ultime fasi di una vita che lui definisce “troppo bella", piena di successi negli gli stadi più importanti del mondo.