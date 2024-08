Insegue e tampona l’auto della ex poi la minaccia con un coltello | arrestato 20enne a Vigevano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – Quando ha visto la donna con la quale aveva avuto una relazione sulla cui conclusione non sapeva farsi una ragione ha perso completamente la testa: prima l’ha inseguita, nonostante in auto con lei ci fossero i figli minorenni, poi l’hata a più riprese costringendola a fermarsi. E poi ancora, impugnando una serramanico, le si è avvicinato con atteggiamento minaccioso. Ne è nata una colluttazione nel corsoquale la donna è riuscita a disarmarlo e poi a chiudersi in auto e a chiedere l’intervento dei carabinieri. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato: i militaristazione dihanno subito fatto scattare le ricerche del giovane, un ventenne vigevanese, che è stato bloccato poco dopo nella sua abitazione ed è stato. Trattenuto un camera di sicurezza questa mattina sarà processato per direttissima.