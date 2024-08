Incidente sulla Milano-Napoli disagi gravi tra Anagni e Valmontone | tutto bloccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Questa mattina, l’autostrada A1ha subitonel tratto compreso tra, in direzione Roma, a causa di unavvenuto all’altezza del chilometro 587. L’ha provocato una coda di circa 12 chilometri, causando rallentamenti significativi per gli automobilisti. Sul luogo dell’sono intervenuti prontamente i soccorsi sanitari e meccanici, insieme ai vigili del fuoco, alle pattuglie della polizia stradale e al personale della direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico nel tratto interessato scorre su una sola corsia, aggravando ulteriormente i tempi di percorrenza.