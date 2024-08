Il Napoli di Conte e De Laurentiis | le ‘cifre’ di Chiariello…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) La vittoria delsul Bologna: di seguito l’editoriale di Umberto Chiariello nel corso della trasmissione ‘Campania Sport’ su Canale 21. “in campionato conosce solo il risultato del 3-0, l’ha subito a Verona e l’ha consegnato al Bologna. Era una partita delicatissima, non c’è dubbio. Dopo un mese d’agosto cominciato molto male con tre partite di fila senza segnare, sconfitte in amichevole contro il Girona, in campionato contro il Verona e pareggio in Coppa Italia col Modena, si erano creati molti dubbi e malumori su questa nuova avventura dial. II Bologna l’anno scorso ci ha dato 15 punti di distacco, é una squadra indebolita da tante assenze ma comunque con una chiara identità di gioco”. Con, il“IIinvece ha rivoluzionato tutto con, principi di gioco completamente diversi e anche la mentalità possibilmente diversa.