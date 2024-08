I cinque motivi per non perdere Cittadella-Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 - Primo turno infrasettimanale del campionato Cadetto. Eccoper non. VERSO IL TURNOVER - Dopo la sfida con il Palermo Inzaghi ha parlato di massiccio turnover contro il. Potrebbe esserci spazio per tanti giocatori che non hanno giocato fino a questo momento, come Mlakar o Arena, tra gli altri. Minutaggio in più quasi certamente per Angori, così come per Vignato, mentre potrebbe avere una possibilità anche Hojholt di essere gettato nella mischia. Un buon banco di prova in vista degli ultimi giorni di mercato. BESTIA NERA - Storicamente i nerazzurri hanno sempre avuto non poche difficoltà contro i granata tra Serie C e Serie B.