Harry Potter e le casate Tarquinia rende omaggio a Rowling e diventa capitale della magia

(Di lunedì 26 agosto 2024)e la. Domenica 1 settembre ,si prepara are lacon il ritorno di Back To Hogwarts, un evento dedicato a tutti i fan del piccolo mago. Una giornata speciale in cui la città sarà avvolta da un’atmosfera magica,ndoalla saga di JKe regalando un’esperienza unica a grandi e piccini. Il tributo adLa giornata inizia con un appuntamento alla libreria caffè La Vita Nova, in via Giosuè Carducci, alle 10 del mattino. Qui, i partecipanti potranno vivere insieme la partenza ideale dell’Hogwarts Express. Alle 11 ci si sposterà alla Biblioteca Comunale per la cerimonia di smistamento, dove il Cappello Parlante assegnerà grandi e piccini alledi Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.