Grave perdita per Ultimo | il messaggio del cantante dopo il triste lutto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Niccolò Moriconi, meglio conosciuto come, ha dovuto dire addio alla sua amata nonna Gina. Unadavvero dolorosa per il cantautore romano che aveva un rapporto bellissimo con la sua amata nonna e spesso aveva anche condiviso dei dolci video sui social insieme a lei. Nonna Gina aveva raggiunto l’importante tragardo dei 96 anni e la sua scomparsa è stata improvvisa e inaspettata.ha confermato lacondividendo sui social il seguente: “Fai buon viaggio nonna Gina”. Heather Parisi: lo sfogo della figlia Jacqueline Nel corso dell’intervista di Heather Parisi a Belve, i telespettatori sono rimasti piuttosto scioccati dalla risposta che la showgirl ha dato a Francesca Fagnani in merito all’essere suocera di: “Come mi sento ad essere la suocera di? Chi? Non so di cosa tu stia parlando”.