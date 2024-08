Gli ultimi test match sorridono alle ’nostre’ Real FQ a valanga X per zebre e squali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’ultimo weekend di amichevoli in Versilia ha portato risultati positivi per le nostre principali formazioni. Grande exploit delForte dei Marmi Querceta che, dopo aver battuto venerdì 2-1 la Primavera del Pisa grazie ai gol degli ex Pro Livorno Sorgenti Nicola Solimano e Mattia Lucarelli, anche sabato pomeriggio sempre fra le mura amiche del “Necchi-Balloni“ si è imposto 5-1 sulla Stella Rossa di Castelfranco di Sotto: sugli scudi la nuova coppia d’attacco con il centravanti classe 2004 Filippo Panicucci (tripletta per lui) e il numero 10 Christian Mangiarotti in attesa che si sblocchi anche Nicolò Micchi. Pareggio 1-1 sabato per il Viareggio che al Marco Polo Sports Center affrontava lo Scandicci.