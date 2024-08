Eriksson Anna Falchi | Ha vinto il riserbo nordico parlando della malattia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) – "Sono particolarmente commossa, perché non lo vedevo dai tempi dello scudetto del 2000. Erano i primi anni in cui mi ero dichiarata laziale, erano gli annigrande gloriaLazio che ci ha portato a vincere lo scudetto. Indimenticabile quella serata in cui abbiamo festeggiato, con i giocatori che ci hanno lanciato L'articolo: “Hail” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.