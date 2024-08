Era quasi a casa poi il boato e la tragedia | addio a Riccardo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un giovane di 22 anni,Fanti, residente a Gattatico (Reggio Emilia) è morto nelle prime ore della mattina, in un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia a San Prospero a Parma in direzione di Sant’Ilario d’Enza. L’auto su cui viaggiava è finita a forte velocità sul marciapiede e poi contro un semaforo. Alcuni residenti del posto hanno dichiarato di aver sentito un. Mancavano solo pochi chilometri, poi sarebbe arrivato a. Leggi anche: Si ribalta una Smart con la famiglia a bordo, morta una bambina: la situazione Leggi anche: Bayesian, il comandante nei guai: cosa rischia ora Era, poi ile laIntorno alle 4:30 di domenica mattina sulla via Emilia, a San Prospero di Parma, di fianco al parco intitolato al piccolo Tommaso Onofri,Fanti ha perso la vita in un tragico incidente.