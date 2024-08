De Vrij arriva la settimana del rientro? Le sensazioni in casa Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Stefan deha saltato le prime due gare di campionato contro Genoa e Lecce per infortunio. Le ultime sul difensore olandese e ilin. RECUPERO – Descalpita per rientrare al più presto con l’. E le primesono positive. Dopo aver saltato le prime due partite di campionato contro Genoa e Lecce, l’olandese potrebbe ritornare contro l’Atalanta, gara in programma venerdì. Il giocatore, scrivono i colleghi del Corriere dello Sport, tra oggi e domani rientrerà con il gruppo e dunque presto sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi. Buone notizie per il mister nerazzurro, che due giorni fa si era allarmato per il problema a Lautaro Martinez. Escluse però lesioni per il Toro. Ora depotrà rientrare nel giro delle rotazioni.