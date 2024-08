De Akker nuovo ciclo per traguardi ambiziosi Deserti | Organico forte ed equilibrato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sarà una stagione lunga, impegnativa, ma che potrebbe regalare anche tante soddisfazioni. Da domani pomeriggio la Detorna ad allenarsi alla piscina Carmen Longo, nel complesso dello stato Dall’Ara, per preparare quella che a tutti gli effetti potrebbe essere l’anno della consacrazione per la società bolognese. Il duplice impegno di campionato ed Eurocup ha convinto la società, seppur con un budget rimasto praticamente invariato, a potenziare la squadra e a mettere a disposizione di coach Mistrangelo unche a livello nazionale può consolidarsi e puntare ad un posto in semifinale. Tra gli artefici della scalata della Dec’è Arnaldo, direttore sportivo e vero e proprio deus ex machina della società bolognese. "Ripartiamo con una squadra completamente ricostruita, tanti giovani e un progetto a medio-lungo termine – sottolinea–.