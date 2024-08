Dalla sensualità sfacciata al rigore dai soprabiti cocoon alla maglia sorprendente

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le vacanze sono ormai finite e la stagione fredda si avvicina sempre di più. È quindi un momento perfetto per fare un recall di tutti i trend sfilate autunno inverno 2024 2025 che ci hanno fatto emozionare qualche mese fa. E che adesso sono pronti per essere sfoggiati sotto forma di abiti egià arrivati in boutique. Le passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi sono infatti state ricchissime di nuove proposte, dalle più classiche alle più eccentriche. Un universo di stili, forme e dettagli diversissimi tra loro perfetti per incontrare il gusto di un numero altrettanto sconfinato di clienti.