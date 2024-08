Come tra il rap e la dance music è scattata la scintilla anche in UK

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per le persone di una certa età,me, Chase & Status saranno per sempre associati ai loro successi drum and bass pop dei primi anni del 2010. End Credits e Blind Faith hanno fatto da colonna sonora a un numero francamente allarmante di ore che ho perso a giocare a Call of Duty : Modern Warfare 2 nella mia prima adolescenza. Quindi è stata una sorpresa scoprire che solo la scorsa settimana, dopo più di 20 anni di carriera, Chase & Status hanno ottenuto il loro primo singolo numero uno. Il brano in questione è Backbone, frutto di una collaborazione con Stormzy. La sua voce quasi rabbiosa e beffarda quando dice “You ain’t got no backbone!” (Non hai spina dorsale!) sostiene una ritmica semplice e ossessiva e una linea di basso aggressiva.