Coltellate a Garibaldi Il litigio e i fendenti Aggressore identificato

(Di lunedì 26 agosto 2024) La lite tra due gruppi di giovani nordafricani. Un diciottenne tunisino a terra, colpito da diversie ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Le ricerche della polizia e l’identificazione immediata di un possibile sospettato. Sono gli elementi fondamentali dell’aggressione a mano armata andata in scena nella tarda serata di sabato in viale don Sturzo, tra la stazionee la movida di corso Como, sul marciapiedi che porta alle scale mobili con destinazione piazza Gae Aulenti. La chiamata al 112, poco prima delle 23, ha generato l’intervento della polizia, a cui il ragazzo, regolare e residente a Pioltello, ha dichiarato di essere stato aggredito per rapina da due nordafricani, di cui uno con una t-shirt rosa, che lo avrebbero accoltellato per poi portargli via portafogli e cellulare.