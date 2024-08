Calcio a 5 Femminile Serie B L’Atletico Chiaravalle completa la squadra con Cardone e Bernotti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le rosanero sono pronte a presentare unacompetitiva. Da registrare anche il ritorno di Bussaglia, 26 agosto 2024 – Terminato il mercato estivo del. Il termine più indicato da usare sarebbe dinamico, dato lo stravolgimento della rosa con soltanto 5 conferme della scorsa stagione (Pini, De Brito, Loth, Scialla e Ferroni) e tante new entry a dare un volto quasi del tutto rinnovato alladia 5se che, ricordiamo, nella scorsa stagione, ha quasi centrato la promozione nella massima. Il team di Nicolò Molinelli chiude il cerchio con le ultime due entrate: Luciae Giorgia. La prima, di ruolo centrale , pur essendo ancora all’inizio di carriera, vanta già un palmares di tutto rispetto in squadre come Carissimi 2006 di Fano in C, centrando anche i play off.