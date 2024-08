‘Benevento Città Spettacolo’ al via l’edizione numero 45 | il programma di domani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiprende il via la 45^ edizione del Festival “BeneventoSpettacolo”, dal titolo “Costruzione Sentimentale” – Direttore: Renato Giordano, organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione BeneventoSpettacolo, con il contributo della Regione Campania e di Scabec. Il Festival si aprirà alle ore 18:30 presso il foyer del Teatro Comunale V. Emmanuele con l’inaugurazione di una mostra speciale dedicata al 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. A seguire, i partecipanti potranno dirigersi verso il Giardino del Mago, che riapre in occasione del festival, per il primo appuntamento di “Sorsi e Discorsi”, una rubrica giornaliera che si terrà fino al 1° settembre. Il primo appuntamento sarà dedicato al “Festival incontra la stampa” con la performance musicale di Giuseppe Capriello Quartet. Porte aperte al Teatro Comunale “V.