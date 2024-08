Appello a Lucca | Mandateci segnalazioni dei nidi di calabrone Vespa Orientalis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 -del Comune per ricevere dalla popolazionedella presenza didi, esemplare non autoctono capace di sterminare le api. L'amministrazione comunale interviene dopo che è stato individuato un nido disulla parete esterna di una casa in via San Concordio. La, viene spiegato, è unlungo dai tre ai cinque centimetri, facilmente riconoscibile per la colorazione rossiccia, con una banda giallo-chiaro sull'addome. Questo insetto è giunto dall'Asia col trasporto di materiali già da diversi anni ed "è particolarmente pericoloso perché si nutre uccidendo le api causando la scomparsa degli alveari, con conseguenze dannose per l'ambiente", inoltre "danneggia i frutti degli alberi per procurarsi sostanze zuccherine" ed è molto "aggressivo nei pressi dei".