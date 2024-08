Abbattimento cervi Brambilla | L’Abruzzo non imiti il Trentino

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 26 agosto 2024) ROMA – “Ha perfettamente ragione l’amico Nazario Pagano, residente ed eletto in Abruzzo, che dice fermamente “no” all’di quasi 500deciso dalla giunta Marsilio in due comprensori della Regione. Non vorrei che, finora modello positivo di gestione della fauna selvatica, cominciasse a seguire il pessimo esempio del. Isono il simbolo stesso, quanto l’orso marsicano, del ricchissimo patrimonio naturale di quei territori e vanno lasciati nella loro casa”. Lo dice l’on. Michela Vittoria(Noi moderati), presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’ambiente.