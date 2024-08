A Porto San Giorgio si fa festa per il mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Rinviata da domenica scorsa causa pioggia si è svolta ieri ladi più lunga tradizione della città diSanche si articola in due momenti affatto diversi, al mattino e la sera. Al mattino quello evocativo, spettacolare con la processione delle imbarcazioni messe a disposizione dalla locale marineria e lancio in acqua di una corona di alloro in memoria dei sangiorgesi che nelhanno perso la vita. Le barche sono salpate dalal termine della Messa celebrata dal parroco don Pietro Gervasio nei locali del mercato ittico. Moltissima la gente, presentatasi presto in mattinata sul molo per assicurarsi un posto a bordo di qualche barca partecipante alla processione.