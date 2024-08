Vuelta a España 2024 tappa di oggi 25 agosto | percorso orari tv Nuova giornata in montagna a chiudere la prima settimana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Va a concludersi una lunga ed intensissimaalla. Il Grande Giro iberico presenta la nona, da Motril a Granada. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria, favoriti e programma.Saranno 178 chilometri che possono incidere molto sulla classifica generale. Ci sono tre GPM consecutivi dicategoria, con la scalatadel Puerto de El Purche (8,9km al 7,7%) e poi per due volte di fila dell’Alto de Hazallanas con 7.3 km al 9.8%. Dopo queste tre salite (l’ultima presenta anche gli abbuoni), attenzione anche alla discesa finale, che potrebbe fare la differenza in vista del traguardo di Granada. ALTIMETRIA FAVORITI Altrafavorevole per Primoz Roglic? Lo sloveno deve assolutamente alzare i giri per provare a recuperare minuti sulla Maglia Rossa Ben O’Connor, costrettomente a difendersi dopo ieri.