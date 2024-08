VIDEO – Inter-Lecce 2-0 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024), anticiposeconda giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. LA RIPARTENZA GIUSTA –2-0 nell’anticiposeconda giornata diA. L’non stecca anche l’esordio casalingo. Davanti agli oltre 70.000 in festa del Meazza, i campioni in carica liquidano facilmente ile conquistano la prima vittoria stagionale. Ci vogliono cinque minuti per vedere il risultato già sbloccato, con traversone di Federico Dimarco per la deviazione di testa di Mehdi Taremi e la successiva correzione in rete di Matteo Darmian. Primo tempo a senso unico, anche se manca forse quella spinta in più per trovare il raddoppio. Sfiorato a inizio ripresa, con mischia in area edi conclusioni murate dalla difesa ospite.