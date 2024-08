Una squadra giovane per aprire un nuovo ciclo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) È cominciato il lavoro dell’Use Rosa Scotti in vista della prossima stagione. Questo giovedì laallenata da Alessio Cioni si è radunata per la prima volta. La data segnata sul calendario è quella del 6 ottobre, in occasione della prima di campionato a Benevento che darà così inizio alla stagione di Serie A2. Proprio il coach Alessio Cioni ci ha parlato degli obiettivi del prossimo anno e delle prime impressioni su questo ritiro pre-stagionale. "Non ci poniamo obiettivi. Siamo unaprofondamente rinnovata, molto molto. Avremo sei ragazze nate tra il 2005 e il 2006. Partiremo a fari spenti con la consapevolezza che un gruppova lasciato anche sbagliare per maturare. Le prime impressioni sono buone. Stiamo iniziando adesso, aspettiamo le prime amichevoli". Si sofferma poi sull’obiettivo principale.