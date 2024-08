UFFICIALE | Swerve Strickland rinnova con la AEW la firma nel pomeriggio con Tony Khan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) Durante lo Zero Hour Pre-Show di All In 2024, la AEW ha mostrato un video pre-registrato nelcon protagonisti, proprietario della federazione, Prince Nana ed ovviamente. L’AEW World Champion ha successivamenteto il rinnovo di contratto con la AEW tanto chiaccherato negli ultimi tempi, mettendo la parola fine ai rumor degli ultimi giorni e siglando un nuovo accordo pluriennale con la federazione. Ricordiamo chesarà il protagonista del main event di All In 2024 quando, tra qualche ora, difenderà il proprio titolo del mondo dall’assalto di Bryan Danielson, con quest’ultimo che ha messo addirittura in palio la propria carriera nell’incontro più importante, forse, della storia più che quinquennale della AEW stessa.