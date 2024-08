Telegram Musk difende Durov | In Europa pena di morte per un meme

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 25 agosto 2024) (Adnkronos) – Elonscatenato su X dopo l'arresto di Pavel, numero 1 di, in manette a Parigi. Secondo le news che trapelano,sarebbe accusato di aver creato – e non modificato – uno strumento privo di moderazione e da tempo utilizzato per attività illegali, dal traffico di droga alle frodi. La L'articolo: “Indiper un” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.