Taremi in fase di rodaggio ma già utile | l’Inter ha compreso due aspetti

(Di domenica 25 agosto 2024) Mehdinon è andato a segno nella sua prima gara da titolare con, contro il Lecce, in Serie A. L’iraniano ha dato però le prime dimostrazioni di ciò che può essere in grado di fare per la squadra. L’APPORTO – Mehdiha rappresentato la soluzione necessitata per sopperire all’assenza di Lautaro Martinez contro il Lecce. La sua prestazione non è stata negativa, soprattutto nel primo tempo, in quanto il calciatore ex Porto ha dato una dimostrazione in scala minore di cosa è in grado di fare nella propria metà campo. L’iraniano si è fatto notare per il colpo di testa con cui ha servito, probabilmente in maniera involontaria, il compagno Matteo Darmian che ha insaccato in rete di testa da una distanza ravvicinata.