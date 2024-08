Se usi la carta di credito del coniuge rischi guai grossi anche se è d’accordo | nessuno lo sa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 agosto 2024) Utilizzare ladidelnon è consentito. Sia di andare incontro a gravi problemise lui/lei è. In coppia spesso si tende ad avere un conto corrente cointestato, utile per far confluire qui lo stipendio o la pensione di entrambi, oltre che per effettuare i vari pagamenti, come quelli previsti per le bollette o per il mutuo o l’affitto. A questo si aggiunge nella maggior parte dei casiladi, fondamentale quando non si hanno i contanti a disposizione, con la garanzia che l’importo speso sarà decurtato il mese successivo, per questo andrebbe sempre usata con cautela. L’uso delladiè strettamente personale – Foto Cityrumors.