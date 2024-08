Robur esame San Donato Tavarnelle Magrini | Vediamo a che punto siamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Finalmente termina l’attesa per il Siena che dopo quattro mesi torna a giocare una gara ufficiale. Oggi a Sani bianconeri di mister(nella foto) affrontano i padroni di casa di Bonucelli per il turno preliminare di Coppa Italia. "Non vedo l’ora di vedere a che– dice il tecnico bianconero -. L’abbiamo preparata con lo spirito giusto, dopo aver messo un bel carico di lavoro durante tutta la preparazione. Ancora nonparticolarmente brillanti visto che dobbiamo ancora smaltire il lavoro ma cisotto l’aspetto fisico tecnico e tattico, la squadra dà risposte positive. All’inizio forse dovremo saper contenere la loro brillantezza, poi alla lunga potremmo far venire fuori la nostra qualità". Il gruppo è praticamente tutto a disposizione.