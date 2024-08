Ragazzo di 15 anni pestato e accoltellato fuori da una discoteca a Marina di Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 – Paura questa notte adi, dove un 15enne è stato ferito a colpi di coltelloda una. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia. Secondo quanto finora ricostruito, il ragazzino attorno alle 4.30 è stato aggredito, per motivi al vaglio, da un gruppo di giovani, almeno una decina. Tutto è partito da una discussione dentro al locale. Gli agenti hanno identificato varie persone. Il 15enne è stato accompagnato in ospedale. La Volante, chiamata da alcuni ragazzi presenti sul posto, si trovava in zona ed è intervenuta subito acquisendo la descrizione dei fatti da parte dei testimoni. Sono state già identificate alcune persone.