Quando inizia la Louis Vuitton Cup 2024? Date programma orari tv streaming

(Di domenica 25 agosto 2024) La America’s Cup è la competizione sportiva più antica al mondo e affonda le sue origini in un passato lontano più di un secolo e mezzo. La mitica Vecchia Brocca è uno dei trofei più iconici in circolazione e la sua leggenda si rinverdirà proprio quest’anno: sarà Barcellona a ospitare la prestigiosa manifestazione, l’evento tornerà in Europa in un campo di regata neutro scelto da Team New Zealand, detentore della Coppa America. La America’s Cup si disputerà dal 12 al 21 ottobre, ma i Kiwi devono ancora conoscere chi li sfiderà nel Match Race che metterà in palio il trofeo. Il nome dello sfidante uscirà dallaCup: la fase a gironi si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre, le semifinali sono indal 14 al 19 settembre, la finale andrà in scena dal 25 settembre al 5 ottobre.