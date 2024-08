Pedro segna la rete della vittoria allo scadere

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 25 agosto 2024) 2024-08-24 15:28:53 Giorni caldissimi in redazione! Il Brighton ha continuato il suo impressionante inizio di stagione in Premier League battendo il Manchester United per 2-1 sulla costa meridionale. Amad Diha avuto una grande occasione per portare in vantaggio i Red Devils all’inizio, intercettando un tiro al volo in area ma mandando la palla fuori. E la squadra di Erik ten Hag è stata punita qualche minuto dopo, quando Kaoru Mitoma ha servito un cross perfetto a Danny Welbeck, che hato il suo 100° gol in carriera, portando in vantaggio i Seagulls. Pochi minuti dopo, Marcus Rashford sembrava averto il gol del pareggio, dopo il suo colpo di testa iniziale parato da Jason Steele. Tuttavia, il nazionale inglese era in fuorigioco e i suoi festeggiamenti sono stati interrotti prima del previsto.