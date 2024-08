Papa Francesco benedice i lavori di recupero dell’antico episcopio di Assisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 -ha benedetto ididi. Nell’incontro privato avuto con il vescovo delle diocesi di- Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, il Pontefice "è rimasto molto ben impressionato" dalle foto del cantiere, su ciascuna delle quali ha voluto apporre la sua firma in segno di benedizione e incoraggiamento. Lo riferisce la diocesi umbra in un comunicato. Monsignor Sorrentino ha esposto i progetti che si stanno portando avanti, soffermandosi in particolare sulla valorizzazione del Santuario della Spogliazione dove è sepolto il beato Carlo Acutis che sta attirando tanti fedeli da ogni parte del mondo e la cui reliquia sta accompagnando tante "missioni" dain diverse nazioni e continenti.