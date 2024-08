Pagelle Garanzia Satalino Mulattieri impreciso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)7,5 (foto a sinistra). In attesa di mettersi in competizione con quel Moldovan destinato, almeno sulla carta, a prendergli il posto si mette in evidenza già al 3’ sul tracciante di Kargbo e 15’ dopo sul colpo di testa di Ciofi. Si supera nel recupero ancora su Kargbo e si conferma decisivo nel finale. PAZ 6. All’esordio dal 1’, il laterale sudamericano conferma l’esuberanza e la fisicità già messe in mostra al debutto a Catanzaro. Bene su Donnaruma, più in difficoltà su Kargbo quando il fantasista bianconero si defila (1’ s.t. Lovato 6. Soffre Kargbo, si salva col mestiere) ODENTHAL 6. A tratti compassato e non troppo preciso in appoggio, patisce la velocità degli avanti bianconeri, pagano gli affanni con un’ammonizione ROMAGNA 6. Il piano-gara gli consegna lo spauracchio Shpendi, che lo porta spesso fuori posizione DOIG 6,5.