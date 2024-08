Oggi celebro il mio blog! C’è bisogno di parlare di morte e di comprenderla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il 12 settembre segnerà undici anni di scrittura sul miodedicato alla tanatologia, una disciplina che esplora lasotto molteplici aspetti. Non è un argomento facile, ma ho scoperto cheapertamente della mortalità ha un immenso potenziale educativo, utile non solo per gli addetti ai lavori, ma per chiunque voglia confrontarsi con un tema spesso evitato o temuto. Quando ho iniziato, non immaginavo quanto questopotesse diventare uno strumento di “death education” accessibile a tutti. Laè un’esperienza universale, ma la società tende ancora a relegarla nell’ombra. Un, invece, ha il potere di infrangere queste barriere. Attraverso articoli e riflessioni, è possibile avvicinare le persone a tematiche spesso ignorate, rendendole più consapevoli e preparate.