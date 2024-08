Non ce l’ha fatta Michele Murenu il Forestale coinvolto in un incidente sulla strada tra Santadi e Villaperuccio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 25 agosto 2024) “ha cambiato casa. Non potremo più godere del tuo sorriso, dalla tua generosità senza limiti, del tuo amore per la natura e per la famiglia che ti ha educato e incoraggiato, sempre fiera di starti accanto. Non piangeremo perché tu,del Corpoe di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna resti vivo nei nostri cuori.“. Questo il messaggio d’addio dell’Anfor nazionale per ricordare, il giovane agente del Corpoin un terribileavvenutotra. La vettura di servizio su cui viaggiava con una collega per raggiungere una zona interessata da un incendio si è ribaltata.