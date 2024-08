Morto don Virgilio Guidi Fu parroco a S Bartolo e all’Osservanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Venerdì sera nella casa di riposo ’don Baronio’ èa 81 anni il sacerdote don(nella foto). Le esequie funebri, informa il settimanale diocesano ’Corriere Cesenate’, si terranno domani alle 10 in cattedrale celebrato dal vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri. Donera originario della parrocchia di Bulgarnò, la sua famiglia abitava tra la frazione di Bulgarnò e Gambettola. A ordinarlo sacerdote fu il vescovo Augusto Gianfranceschi nel 1967, il 24 giugno nella giornata della ricorrenza di San Giovanni Battista patrono della città il 24 giugno 1967, nel giorno in cui si fa memoria di San Giovanni Battista, patrono della città di Cesena. Per diversi anni ha ricoperto l’incarico di vicario generale, prima con il vescovo Antonio Lanfranchi, poi per alcuni anni, con il vescovo Douglas Regattieri ed è stato anche rettore del seminario diocesano.