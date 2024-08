Milan Fonseca in totale confusione a Parma | ma per Ibra la squadra è completa!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 25 agosto 2024), la sconfitta con ilha mostrato unin: a detta diperò la. Ma siamo sicuri? “A livello di squadra siamo completi, abbiamo raddoppiato tutte le posizioni in campo e non dimentichiamoci che c’è ilFuturo“. Parola del senior advisor rossonero Zlatanhimovic. Queste alcune delle dichiarazioni dello svedese rilasciare prima della gara persa per 2-1 contro il. E’ chiaro, però, che aldi oggi manchi qualcosa! L’acquisto di Morata è sicuramente un grande colpo che porta esperienza in attacco e grande qualità. Luka Jovic, però, basta e non può essere lui il vice dello spagnolo. Almeno un altro colpo in attacco, la dirigenza del club di via Aldo Rossi avrebbe dovuto farlo. Certo, il mercato non è ancora chiuso, ma adesso è difficile mettere a punto un acquisto di un certo livello in tempi così brevi.