Lorella Cuccarini Rai fa proposta per il 2025 | tradirà Maria De Filippi?

(Di domenica 25 agosto 2024) Non è la prima volta che si parli di un ritorno disulla tv di Stato. La showgirl, dopo l'addio a La Vita in Diretta e i disguidi con Alberto Matano e Rai, ha scelto Amici diDee Mediaset dove sta davvero bene. Pubblicamente ha anche ammesso di avere rifiutato unain Rai per rimanere nel corpo docente di Amici. Adesso si dice che Viale Mazzini voglia offrire alla conduttrice uno show per i 40 anni di carriera, ma accettare sarebbe un affronto aDegià alle prese con le scopiazzature di Uomini e Donne e Temptation Island ad opera della Rai. Secondo NuovoTv "Fantastica potrebbe essere il titolo giusto per questo omaggio da mandare in onda nel. Al'idea piace, ma lei non è una che volta le spalle a chi l'ha aiutata nel momento più buio". Tra i valori più importanti dic'è la riconoscenza.