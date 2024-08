LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Yates in picchiata verso l’arrivo inseguono Carapaz e Mas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.28 Grandissimo brivido corso da Enric Mas che ha rischiato molto in discesa. Questo l’errore dello spagnolo ed il successivo salvataggio: Yes, that gave us a scare too. What a save by Enric Mas – @MovistarTeam! Don’t do this at home! Sí, también nos hemos pegado el susto. Qué salvada de @EnricMasNicolau. Solo los profesionales pueden bajar a esas velocidades.#La24 pic.twitter.com/FyBJhKE03W — La(@la) August 25,17.26 Il tratto più ripido della discesa è ormai alle spalle per. 17.24 10 KM AL TRAGUARDO! 17.23 Questa la nuova top 5 della classifica degli scalatori di questa: 1Adam 22 2 ROGLI? Primož 18 3 GAUDU David 18 4 VINE Jay 17 5 MONIQUET Sylvain 16 17.